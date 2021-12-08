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futebol

Santos tem desfalques em todos os setores para encarar o Cuiabá

kaiky é o mais novo problema de Fábio Carille para o último duelo do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 20:18

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:18

O Santos divulgou no início da noite desta quarta-feira a lista dos atletas relacionados para o duelo contra o Cuiabá, jogo que será realizado nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2021. E vários atletas estão fora do combate.Suspensos, os atacantes Raniel e Marcos Leonardo são desfalques certos. Pará, em negociações avançadas com o Cruzeiro, também não vai para o jogo.O zagueiro Kaiky é outro que está fora da partida. O Menino da Vila sentiu um desconforto muscular durante treino no CT Rei Pelé e, por conta disso, não ficará à disposição do técnico Fábio Carille.Outro desfalque é o lateral Felipe Jonatan. O jogador não está recuperado de dores no púbis.
Confira os jogadores do Peixe relacionados para o jogo:
Goleiros: João Paulo e JandreiLaterais: Madson e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Danilo Boza e Robson ReisMeio-campistas: Ivonei, Luizinho, Sandry, Carlos Sánchez, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Vinícius Zanocelo e CamachoAtacantes: Léo Baptistão, Marinho, Lacava, Marcos Guilherme, Ângelo, Lucas Braga e Bruno Marques
Crédito: Suspenso,MarcosLeonardonãoenfrentaráoCuiabá(Foto:IvanStorti/SantosFC

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