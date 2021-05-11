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futebol

Santos registra BO sobre apedrejamento no ônibus e invasão no CT

Clube alegou ter imagens e conhecer pessoas envolvidas nas duas ações...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:47
Crédito: Reprodução
O Santos registrou um boletim de ocorrência contra ataques de torcidas organizadas nesta segunda-feira. O Peixe relatou o apedrejamento no ônibus e a invasão no CT Rei Pelé.No documento feito na 2ª Delegacia de Polícia de Santos, o clube culpa a Torcida Organizada Sangue Jovem Santista pelos ataques. A informação foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte.
O ônibus do Santos foi apedrejado após a vitória contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista, no último domingo. Mesmo após se salvar do inédito rebaixamento, o Peixe foi alvo de manifestações. Antes da bola rolar, torcedores se reuniram para “levar” o ônibus do CT Rei Pelé para Vila Belmiro, em forma de apoio ao momento ruim que o Peixe enfrenta. Os gritos eram de “segunda divisão o Santos nunca viu e nem vai ver”.As manifestações contra a má fase atual do time vêm acontecendo há quase um mês. Depois da derrota para o Barcelona de Guayaquil, os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados com xingamentos e ataques. Torcedores fizeram manifestações também após a derrota para o Corinthians, pelo Paulista.

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