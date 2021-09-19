Santos pode repetir marca negativa de 2018 se não vencer o Juventude

Santos e Libertad, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Essa foi a última vez em que o Peixe venceu uma partida. Ao todo, já são 9 jogos sem um triunfo.Durante esses 38 dias, o Peixe jogou pelo Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O técnico Fábio Carille, recém-contratado, esteve em três partidas, enquanto Fernando Diniz comandou o clube nas outras oportunidades antes de ser demitido.Caso o Santos não vença o Juventude, no próximo domingo, às 16 horas, fora de casa, vai igualar a marca de 2018, quando passou dois meses (10 jogos) sem vitórias. Na época, o Santos havia acabado de anunciar a volta do técnico Cuca, que participou de quatro jogos desta lista.
O Peixe só quebrou a má fase contra o Sport, na Vila Belmiro, quando venceu por 3 a 0, com gols de Eduardo Sasha, Rodrygo e Victor Ferraz. O jogo foi marcado pela 'festa' de sal grosso antes de a bola rolar.
Veja a lista completa de 2018:
7/7 – Monterrey 1 x 0 Santos – Amistoso10/7 – Querétaro 0 x 0 Santos – Amistoso19/7 – Santos 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro22/7 – Chapecoense 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro25/7 – Santos 1 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro29/7 – Santos 0 x 1 América-MG – Campeonato Brasileiro1/8 – Santos 0 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil4/8 – Botafogo 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro8/8 – Ceará 1 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro12/8 – Atlético-MG 3 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro
Veja a lista completa de 2021:
18/8 – Fortaleza 1 x z Santos – Campeonato Brasileiro19/8 – Libertad 1 x 0 Santos – Copa Sul-Americana22/8 – Santos 2 x 1 Internacional – Campeonato Brasileiro25/8 – Athletico-PR 1 x 0 Santos – Copa do Brasil28/8 – Santos 0 x 4 Flamengo – Campeonato Brasileiro4/9 – Cuiabá 2 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro11/9 – Santos 0 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro14/9 – Santos 0 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil19/9 – Ceará 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro
Urgência de vitórias
Após o empate contra o Ceará, neste sábado, o técnico Carille admitiu que o clube precisa vencer. O treinador falou sobre o elenco jovem, e que a semana livre vai ser fundamental para o time não repetir essa marca negativa contra o Juventude, no próximo domingo (26).
"Sim (tem urgência por vitórias). Quando chegamos já estavam com seis jogos sem vencer. E isso pesando", comentou.
A aposta para reverter a situação, segundo Carille, não é segredo: trabalho.
"Tem muitos jovens. Tenho de passar tranquilidade. Com o trabalho, vai melhorar. É uma responsabilidade minha fazer esse time jogar melhor, chegar com mais volume, mas para isso é preciso trabalho, e essa semana vai ser fundamental para que eu melhore o Santos e agrida mais o adversário", concluiu.