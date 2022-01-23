Santos planeja três lojas físicas e uma itinerante para 2022

Santos está buscando novas alternativas de arrecadação na área de marketing e já tem um planejamento para 2022. No ano passado, o clube teve a maior arrecadação comercial de toda a sua história. Foram R$ 69 milhões pelo marketing (números de novembro) e mais R$ 44 milhões em patrocínio, atingindo um aumento de 129% nas receitas do clube. O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, falou da expectativa para essa temporada ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.- A expectativa do clube esse ano é de gerar novamente uma grande receita, assim como foi em 2021, com o programa de sócios, venda de produtos, patrocínios, tokens e as novas tecnologias. Por isso precisamos estar atentos a todas as novas tendências que entram no futebol - afirmou Rafael Soares.

Neste primeiro semestre a perspectiva é a criação de uma loja física em um local estratégico de São Paulo. O clube procura um ponto para depois realizar um projeto de arquitetura e a construção da obra. No segundo semestre, o Peixe deverá ter algumas lojas físicas em shoppings na Baixada Santista (ao menos duas). Além disso, o Santos planeja uma loja itinerante para acompanhar o clube na temporada.- Enxergamos que pela grandeza da nossa torcida, o Santos merece ter uma rede de varejo maior, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do Mundo. Em função disso, estamos apostando nessa loja conceito na capital, além de outras lojas em shoppings pela a baixada Santista, além de uma loja itinerante para que possa acompanhar o Santos onde o nosso time jogar, já que temos torcedores em todos os lugares - concluiu o executivo.

Em relação ao e-commerce, o Peixe abriu uma concorrência com os principais parceiros de mercado e escolheu o que fez a melhor proposta e atendeu os requisitos do projeto. O parceiro ainda não foi divulgado. Além disso, esse parceiro também vai operar as lojas truck que ficaram em locais estratégicos como no Porto de Santos em temporada de cruzeiros.