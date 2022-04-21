Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos perde para o Coritiba no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Peixe um jogo ruim, contou com diversas defesas de João Paulo, mas teve um pênalti claro não marcado pela arbitragem. Alef Manga fez o único gol do jogo...
Publicado em 20 de Abril de 2022 às 21:39

O Santos não fez um bom jogo, contou com diversas defesas do goleiro João Paulo, teve um pênalti claríssimo não marcado pelo árbitro e perdeu por 1 a 0 para o Coritiba na noite desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O único gol do jogo foi marcado por Alef Manga.
Com a derrota, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença no confronto de volta, dia 12 de maio, na Vila, para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis.
Antes do confronto, o Santos volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe comandada pelo técnico Fabián Bustos recebe o América-MG na Vila Belmiro.
O jogo
O primeiro tempo foi um massacre do Coritiba e um show do goleiro João Paulo, que fez alguns milagres. Os primeiros logo aos dois minutos, em chutes de Alef Manga de dentro da área e Guilherme Biro de fora.
A pressão continuou. Aos oito minutos, João Paulo fez milagre em chute cara a cara de Régis, aos 11 em chute de William, aos 20 em cabeçada de Régis.
De tanto insistir, o Coritiba abriu o placar. Aos 23 minutos, Alef Manga recebeu na direita e chutou na saída do goleiro do Peixe para marcar contra seu time do coração.
Depois do gol, o time da casa diminuiu o ritmo e o Santos teve mais espaço. Aos 28 minutos, Ângelo deu lindo passe para Madson, que foi derrubado na área: pênalti claro não marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.
Ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, o Santos teve a finalização mais perigosa. Maicon cruzou da direita, Ricardo Goulart cabeceou e a bola passou raspando a trave esquerda de Alex Muralha.
O segundo tempo começou mais equilibrado, com o Coritiba esperando mais o Santos. O Peixe teve uma chance aos 14 minutos. Após confusão na área, Ricardo Goulart cabeceou e a bola passou raspando a trave. Um minuto depois, Andrey arriscou da entrada da área e João Paulo fez boa defesa.
Depois desses lances, o enredo do jogo foi o mesmo do segundo tempo do confronto de domingo, pelo Brasileirão. Muitas faltas, alguns cartões e pouco futebol. Assim como o Santos na Vila, o Coritiba conseguiu segurar a vitória.FICHA TÉCNICACORITIBA 1 X 0 SANTOS
Data e hora: 20 de abril de 2022, às 19h30Local: Estádio Couto PereiraÁrbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Não há.Gols: Alef Manga, 23'/1ºT (1-0)Cartões amarelos: Henrique, Alex Manga, Matheus Alexandre e William Farias (COR) e Maicon, Lucas Pires e Jhojan Julio (SAN)Cartões vermelhos: Fabián Bustos (SAN)
CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey e Régis (Robinho, aos 27/2ºT); Igor Paixão, Alef Manga (Guilhermo, aos 41'/2ºT) e Clayton (Adrián Martínez, aos 49'/2ºT). Técnico: Gustavo Morínigo
SANTOS: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão (Zanocelo, aos 26'/2ºT), Sandry (Rodrigo Fernández, aos 20'/2ºT) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão, aos 20'/2ºT); Jhojan Julio, Ângelo (Marcos Leonardo, aos 26'/2ºT) e Angulo (Lucas Braga, aos 32'/2ºT). Técnico: Fabián Bustos
Crédito: Jhojan Julio tenta a jogada na derrota do Santos para o Coritiba (Foto: Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados