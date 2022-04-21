Santos perde para o Coritiba no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O Santos não fez um bom jogo, contou com diversas defesas do goleiro João Paulo, teve um pênalti claríssimo não marcado pelo árbitro e perdeu por 1 a 0 para o Coritiba na noite desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O único gol do jogo foi marcado por Alef Manga.
Com a derrota, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença no confronto de volta, dia 12 de maio, na Vila, para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis.
Antes do confronto, o Santos volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe comandada pelo técnico Fabián Bustos recebe o América-MG na Vila Belmiro.
O jogo
O primeiro tempo foi um massacre do Coritiba e um show do goleiro João Paulo, que fez alguns milagres. Os primeiros logo aos dois minutos, em chutes de Alef Manga de dentro da área e Guilherme Biro de fora.
A pressão continuou. Aos oito minutos, João Paulo fez milagre em chute cara a cara de Régis, aos 11 em chute de William, aos 20 em cabeçada de Régis.
De tanto insistir, o Coritiba abriu o placar. Aos 23 minutos, Alef Manga recebeu na direita e chutou na saída do goleiro do Peixe para marcar contra seu time do coração.
Depois do gol, o time da casa diminuiu o ritmo e o Santos teve mais espaço. Aos 28 minutos, Ângelo deu lindo passe para Madson, que foi derrubado na área: pênalti claro não marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.
Ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, o Santos teve a finalização mais perigosa. Maicon cruzou da direita, Ricardo Goulart cabeceou e a bola passou raspando a trave esquerda de Alex Muralha.
O segundo tempo começou mais equilibrado, com o Coritiba esperando mais o Santos. O Peixe teve uma chance aos 14 minutos. Após confusão na área, Ricardo Goulart cabeceou e a bola passou raspando a trave. Um minuto depois, Andrey arriscou da entrada da área e João Paulo fez boa defesa.
Depois desses lances, o enredo do jogo foi o mesmo do segundo tempo do confronto de domingo, pelo Brasileirão. Muitas faltas, alguns cartões e pouco futebol. Assim como o Santos na Vila, o Coritiba conseguiu segurar a vitória.FICHA TÉCNICACORITIBA 1 X 0 SANTOS
Data e hora: 20 de abril de 2022, às 19h30Local: Estádio Couto PereiraÁrbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Não há.Gols: Alef Manga, 23'/1ºT (1-0)Cartões amarelos: Henrique, Alex Manga, Matheus Alexandre e William Farias (COR) e Maicon, Lucas Pires e Jhojan Julio (SAN)Cartões vermelhos: Fabián Bustos (SAN)
CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey e Régis (Robinho, aos 27/2ºT); Igor Paixão, Alef Manga (Guilhermo, aos 41'/2ºT) e Clayton (Adrián Martínez, aos 49'/2ºT). Técnico: Gustavo Morínigo
SANTOS: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão (Zanocelo, aos 26'/2ºT), Sandry (Rodrigo Fernández, aos 20'/2ºT) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão, aos 20'/2ºT); Jhojan Julio, Ângelo (Marcos Leonardo, aos 26'/2ºT) e Angulo (Lucas Braga, aos 32'/2ºT). Técnico: Fabián Bustos