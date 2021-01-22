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futebol

Santos oficializa a demissão da comissão técnica das Sereias da Vila

Guilherme Giudice deixa o clube após três anos. Novo treinador ainda não foi anunciado...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 17:51

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:51

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos confirmou oficialmente a demissão do técnico Guilherme Giudice e da comissão técnica composta Roberto Mendes Rodrigues, Patrícia Mayara Barry, Bruno Natal e Pasquarelli e Romildo Fonseca da Silva. Um novo treinador ainda deve ser anunciado pela diretoria santista, a apresentação do elenco deve acontecer ainda essa semana. A informação da demissão foi dada em primeira mão pelo LANCE!/DIÁRIO.Guilherme Giudice chegou ao Santos no início de 2018, atuando como auxiliar de Emily Lima. Com a saída da treinadora, em setembro de 2019, ele assumiu o comando da equipe feminina. Como técnico das Sereias, ele disputou 31 jogos, alcançando 18 vitórias, três empates e dez derrotas.⁣⁣⁣Durante sua passagem pelo Peixe, Giudice foi campeão paulista em 2018, como auxiliar, e conquistou a Copa Paulista em dezembro de 2020, já como treinador. Guilherme foi muito criticado pelos torcedores pelo fraco desempenho das Sereias nesta temporada. A equipe foi eliminada nas quartas de final do Brasileiro pelo São Paulo e nas quartas do Paulista pelo Corinthians. No final do ano, a equipe conquistou a Copa Paulista, disputada entre as equipes que ficaram entre a quinta e oitava colocação no Estadual.O Peixe renovou com as goleiras Michelle e Camila Gomes, as zagueiras Tayla e Day Silva, a lateral Fê Palermo, as meias Brena, Erikinha, Bia Menezes e Rita Bove, e as atacantes Thaisinha, Amanda Gutierres, Maria Dias, Ketlen e Cristiane, além da chegada do coordenador de futebol feminino Amauri Nascimento. Além disso, Nicole Marussi, Analuyza, Luana e Sassá assinaram o primeiro contrato profissional com o clube.

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