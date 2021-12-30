Santos não vai renovar o contrato e João Pistelli vai deixar o clube

O lateral-esquerdo João Pistelli não teve seu contrato renovado e vai deixar o Santos. Ele retornou ao clube nesta temporada após seis anos atuando no Getafe, da Espanha, e chegou para defender a equipe Sub-23, mas foi peça chave no Sub-20, sendo até capitão da categoria na disputa do Paulista.- Sou muito grato a tudo que o Santos me ofereceu. Pude retornar ao futebol brasileiro e mostrar o meu potencial aqui após anos na Europa. Além disso, pude aprimorar o meu espírito de liderança, algo que me amadureceu demais em minha passagem por aqui. Fico na torcida pelos meus companheiros durante a disputa da Copa São Paulo e com sensação de dever cumprido. Agora, vou seguir lutando pelos meus sonhos em novos ares - afirmou João.