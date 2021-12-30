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Santos não vai renovar o contrato e João Pistelli vai deixar o clube

Contrato do jogador termina no final da temporada e não será renovado...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 15:24

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 15:24

O lateral-esquerdo João Pistelli não teve seu contrato renovado e vai deixar o Santos. Ele retornou ao clube nesta temporada após seis anos atuando no Getafe, da Espanha, e chegou para defender a equipe Sub-23, mas foi peça chave no Sub-20, sendo até capitão da categoria na disputa do Paulista.- Sou muito grato a tudo que o Santos me ofereceu. Pude retornar ao futebol brasileiro e mostrar o meu potencial aqui após anos na Europa. Além disso, pude aprimorar o meu espírito de liderança, algo que me amadureceu demais em minha passagem por aqui. Fico na torcida pelos meus companheiros durante a disputa da Copa São Paulo e com sensação de dever cumprido. Agora, vou seguir lutando pelos meus sonhos em novos ares - afirmou João.
Campeão do Paulista Sub-11 e Sub-13, ao lado da geração 2011, que tinha Rodrygo e Yuri Alberto, João atraiu o interesse de clubes europeus por conta da cidadania italiana. Em 2016, iniciou sua carreira na Europa pelo Rio Ave, de Portugal.No clube português, atuou desde o Sub-15 até o Sub-19. Pelo Sub-18, foi o artilheiro da equipe com 18 gols marcados. Três anos mais tarde, chegou ao Getafe para defender o Sub-19 do time na primeira divisão espanhola.
Crédito: JoãoPistellinãoteráocontratorenovadocomoSantos(Foto:Divulgação/Santos

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