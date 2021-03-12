Santos muda detalhes e renova com o zagueiro Sabino até 2025

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Sabino assinou sua renovação de contrato com o Santos nesta semana. Depois do acerto feito ainda na gestão Orlando Rollo, a nova diretoria fez algumas mudanças no acordo, incluindo o prazo. O novo vínculo do defensor com o Peixe vai até janeiro de 2025, o anterior acabava em setembro de 2022. A notícia da renovação foi publicada inicialmente por A Tribuna.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMenino da Vila, Sabino estreou como profissional do Peixe apenas nesta temporada, já com 24 anos, marcando gol logo na sua primeira partida.