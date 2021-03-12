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futebol

Santos muda detalhes e renova com o zagueiro Sabino até 2025

Jogador voltou do empréstimo ao Coritiba e já fez o primeiro gol pelo clube...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 16:18
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Sabino assinou sua renovação de contrato com o Santos nesta semana. Depois do acerto feito ainda na gestão Orlando Rollo, a nova diretoria fez algumas mudanças no acordo, incluindo o prazo. O novo vínculo do defensor com o Peixe vai até janeiro de 2025, o anterior acabava em setembro de 2022. A notícia da renovação foi publicada inicialmente por A Tribuna.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMenino da Vila, Sabino estreou como profissional do Peixe apenas nesta temporada, já com 24 anos, marcando gol logo na sua primeira partida.
A atuação do zagueiro agradou o técnico Ariel Holan, que vê o jogador como ótima opção para o sistema defensivo na temporada. Com Luan Peres titular, Sabino briga por posição com Laércio, Luiz Felipe, Alex e Kaiky.Recentemente, o Conselho Deliberativo do Santos reprovou uma negociação que poderia levar o zagueiro Sabino ao Kashiwa Reysol (Japão). Os japoneses estão dispostos a pagar 700 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) ao Peixe que tem 70% dos direitos econômicos e ainda cederia 20% em “taxa de vitrine”.

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