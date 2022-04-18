Santos já viaja para Curitiba nesta segunda: veja a programação

Pouco mais de 24 horas após vencer o Coritiba por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos já irá viajar para Curitiba de olho no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o time paranaense, na quarta-feira, às 19h30min, no Couto Pereira.A reapresentação do elenco está marcada para às 15h30min desta segunda-feira. Logo após a atividade, o time viaja para Curitiba de ônibus leito, assimo como fez nos últimos confrontos contra o Athletico-PR, em 2021.

Na terça-feira, o Peixe irá realizar um treinamento no CT do Athletico-PR, às 16h, a última atividade antes do confronto que abre a terceira fase da Copa do Brasil.

A partida de volta está prevista para o início de maio. O Santos decide a classificação na Vila Belmiro. Nas primeiras fases da competição, o Peixe eliminou o Salgueiro e o Fluminense-PI. Se avançar do Coxa para as oitavas de final, vai faturar R$ 3 milhões.Confira a programação

Segunda: Reapresentação no CT Rei Pelé, às 15h30min. Saída para Curitiba às 18h30minTerça: Treino no CT do Athletico-PR, às 16hQuarta: Jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30min