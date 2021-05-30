Santos iguala pior estreia em Brasileiros na Era dos pontos corridos

Crédito: O Santos perdeu para o Bahia por 3 a 0 na noite deste sábado, em Salvador (Divulgação / Twitter Santos

A derrota por 3 a 0 diante do Bahia repetiu a pior estreia do Santos no Campeonato Brasileiro na Era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Até este ano, o pior resultado do Peixe na primeira rodada da competição havia acontecido em 2007, quando o time comandado por Vanderlei Luxemburgo perdeu para o Sport por 4 a 1 na Ilha do Retiro, em Pernambuco.Naquele ano, a derrota não abalou a equipe, que terminou a competição como vice-campeã, atrás apenas do São Paulo. O Peixe teve na competição 19 vitórias, cinco empates e 14 derrotas.

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Desde então, o Santos havia sofrido apenas três derrotas em estreias, diante de Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. Apenas diante do primeiro, em 2008, a derrota foi por dois gols de diferença. No caso dos outros a derrota foi pelo placar mínimo.Veja todas as estreias do Santos na Era dos Pontos corridos: