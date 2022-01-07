Santos está perto de terceiro reforço para a temporada; veja contratações, saídas e sondagens para 2022

O Santos segue reformulando o seu elenco para 2022. Pará, Jean Mota, Diego Tardelli e Raniel já deixaram o clube. Além deles, o Peixe emprestou Anderson Ceará ao Maringá e também não deve manter o lateral-esquerdo Moraes. Por outro lado, o clube renovou o contrato do goleiro João Paulo e oficializou as contratações de Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira. E o clube está perto de anunciar o terceiro, e mais impactante, reforço: o atacante Ricardo Goulart.CONTRATAÇÕES DO SANTOSO Santos tem até agora dois reforços para a temporada de 2022. O meia Bruno Oliveira, de 23 anos, chega para a equipe da Vila Belmiro. Para a zaga, chega Eduardo Bauermann, de 25 anos, vindo do América-MG.

JOGADORES NA MIRAO Peixe está de olho em alguns nomes no mercado, mas acabou desistindo do atacante Luiz Phelipe, que atua na Suíça. O novo alvo do Alvinegro é o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, do Grêmio. ​Para o ataque, o clube está perto de oficializar a contratação de Ricardo Goulart.

QUEM SAIU O Alvinegro praiano já começou sua reformulação e não conta mais com os laterais esquerdos Romário e Lucas Sena, além do lateral-direito Pará, que foi para o Cruzeiro. Também saíram o meia Jean Mota, rumo aos Estados Unidos, e o atacante Diego Tardelli, em fim de contrato. O meia Anderson Ceará foi emprestado ao Maringá-PR.

QUEM PODE SAIRO zagueiro Danilo Boza, em final de contrato, não deve permanecer no Santos para retornar ao Mirassol. O meia Lucas Lourenço também deve sair, por empréstimo, ao Santo André. O jovem atacante Bruno Marques é outro que deve deixar o clube. Moraes não deve permanecer ao fim do contrato de empréstimo. Além dele, Raniel transferiu-se para o Vasco.

TIME-BASE DE 2022João Paulo, Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.

DESAFIOS PARA 2022Após um Campeonato Brasileiro de 2021 onde brigou contra a zona de rebaixamento e não empolgou sua torcida, o Santos promete um time mais competitivo para 2022, como disse o próprio diretor de futebol do clube, Edu Dracena. O Peixe terá no ano as disputas do Paulistão, competição em que estreará em 26 de janeiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Inter de Limeira x Santos - Campeonato Paulista29/01 - Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista02/02 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista06/02 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista10/02 - Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista