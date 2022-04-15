Santos e Charlie Brown Jr terão coleção de roupa casual

O Santos divulgou em suas redes sociais nesta sexta-feira (15) um vídeo que fala de uma coleção especial de vestuário junto com a banda de rock Charlie Brown Jr, do cantor Chorão, que morreu em março de 2013. Os modelos serão produzidos pela marca Umbro, patrocinadora do clube. O projeto faz parte de uma collab entre as três marcas (clube, banda e patrocinador), mas ainda não há um anúncio da data do lançamento.Essa nova coleção deve apresentar peças no estilo streetwear, com vestimentas ligados ao skate, ao Santos, à banda e ao cantor Chorão. Vale lembrar que o grupo completa 30 anos neste ano. A banda Charlie Brown Jr surgiu em 1992, é natural de Santos e tinha o Peixe como time do coração.No vídeo divulgado nas redes sociais do Peixe, banda e Umbro, é possível ver garotos com skate nas arquibancadas da Vila Belmiro e, em seguida, no gramado. Alguns detalhes escritos com “1992” e a frase “Tributo aos 30 anos do CBJR” estão nas peças.