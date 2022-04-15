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Santos e Charlie Brown Jr terão coleção de roupa casual

Clube e banda possuem forte ligação do passado. Modelos serão produzidos pela Umbro...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 19:47

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 19:47
O Santos divulgou em suas redes sociais nesta sexta-feira (15) um vídeo que fala de uma coleção especial de vestuário junto com a banda de rock Charlie Brown Jr, do cantor Chorão, que morreu em março de 2013. Os modelos serão produzidos pela marca Umbro, patrocinadora do clube. O projeto faz parte de uma collab entre as três marcas (clube, banda e patrocinador), mas ainda não há um anúncio da data do lançamento.Essa nova coleção deve apresentar peças no estilo streetwear, com vestimentas ligados ao skate, ao Santos, à banda e ao cantor Chorão. Vale lembrar que o grupo completa 30 anos neste ano. A banda Charlie Brown Jr surgiu em 1992, é natural de Santos e tinha o Peixe como time do coração.No vídeo divulgado nas redes sociais do Peixe, banda e Umbro, é possível ver garotos com skate nas arquibancadas da Vila Belmiro e, em seguida, no gramado. Alguns detalhes escritos com “1992” e a frase “Tributo aos 30 anos do CBJR” estão nas peças.
Crédito: ChorãoeraolíderdoCharlieBrownJr.Cantormorreuem2013(Foto:IvanStorti/Lancepress

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