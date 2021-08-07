Santos divulga relacionados sem Marinho e Bruno Marques

O Santos divulgou a lista de relacionados para pegar o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem Marinho. Além do atacante, que está com um hematoma na coxa, também ficaram de fora o zagueiro Danilo Boza e o atacante Bruno Marques.O Santos não conta ainda com o goleiro John, que passou por cirurgia nesta quinta-feira depois de uma lesão meniscal no joelho, e o volante Kevin Malthus, que passou por cirurgia nesta quarta-feira. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chapecoense e deve ser desfalque entre 6 e 9 meses.Marinho já perdeu os últimos dois jogos, contra Juazeirense e Chapecoense. O jogador passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos.