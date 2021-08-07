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Santos divulga relacionados sem Marinho e Bruno Marques

Atacantes estão fora do clássico deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas, na Vila Belmiro, assim como o zagueiro Danilo Boza e o goleiro John...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 19:21

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 19:21

Crédito: Fernando Diniz não poderá, mais uma vez, contar com o talento de Marinho em campo (Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou a lista de relacionados para pegar o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem Marinho. Além do atacante, que está com um hematoma na coxa, também ficaram de fora o zagueiro Danilo Boza e o atacante Bruno Marques.O Santos não conta ainda com o goleiro John, que passou por cirurgia nesta quinta-feira depois de uma lesão meniscal no joelho, e o volante Kevin Malthus, que passou por cirurgia nesta quarta-feira. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chapecoense e deve ser desfalque entre 6 e 9 meses.Marinho já perdeu os últimos dois jogos, contra Juazeirense e Chapecoense. O jogador passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Bruno Marques, por sua vez, é uma precaução do DM do Santos, que "proibiu" o jogador de atividade física desde o trauma na cabeça contra a Juazeirense.
Os relacionados para pegar o Corinthians são os seguintes: João Paulo, Diógenes, Luiz Felipe, Felipe Jonatan, Carlos Sánchez, Raniel, Madson, Wagner Leonardo, Ivonei, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Pará, Marcos Guilherme, Zanocelo, Robson Reis, Ângelo, Kaiky, Camacho, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Moraes, Jean Mota e Renyer.

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