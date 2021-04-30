Santos divulga novas atas das reuniões de março do Comitê de Gestão

Crédito: Wagner Leonardo foi emprestado ao Náutico até o final do ano (Tiago Caldas/CNC

O Santos divulgou na noite desta sexta-feira as atas das últimas três reuniões do Comitê de Gestão no mês de março. As duas primeiras já haviam sido divulgadas. Os pontos principais das três reuniões foram as negociações com Sabino e os empréstimos de Wagner Leonardo e Arthur Gomes, além da mudança no pagamento da premiação (bicho) aos atletas. Veja os destaques

Reunião 13 - Dia 15 de março

A pauta previa comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico, novas regras de premiações para o futebol profissional, empréstimo do atleta Felippe Cardoso ao Sendai, patrocínio máster, apoio à Comissão de Riscos, empréstimo do atacante Arthur Gomes, além de dispensa de atletas da categoria sub-17.Nos empréstimos de Felippe Cardoso e Arthur Gomes, os dois novos clubes vão pagar integralmente o salário dos jogadores. No primeiro, o contrato tem opção de compra. No segundo, o Santos pode vender o jogador durante o período.

Foram liberados os atletas Pedro Henryque, Kleverton Silva, João Victor, João Pedro Santos, Davi Safe, Lucas Storto, Kaique Rosário e Bletson de Souza.

Reunião 14 - Dia 22 de março

A pauta previa comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico, implementação de novo processo de captação nas categorias de base, desligamentos no departamento de futebol, rescisão do atleta Laércio e renovação do executivo Marcelo Frazão.

Foram dispensados os atletas Denílson e Caio Mota, a rescisão com o zagueiro Laércio foi aprovada porque ele teria um aumento salarial pelo número de jogos realizados (o jogador foi para a Chapecoense) e foi aprovada a renovação de contrato com o executivo de marketing, Marcelo Frazão, com dois votos contrários (José Carlos Oliveira e Dagoberto Oliva).

Reunião 15 - Dia 29 de março

A pauta previa comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico, acordo por novo escritório em São Paulo, contratações no Departamento de Futebol, empréstimo Wagner Leonardo. internalização dos serviços de limpeza e segurança, rescisão do atleta Sabino, contratações na equipe de marketing, contrato para formação de time de basquete e renovação do atleta Derick.

No planejamento estratégico, o presidente Andres Rueda afirmou que ainda era preciso diminuir a folha salarial em R$ 2 milhões e Walter Schalka sugeriu a negociação com os atletas que não estavam sendo utilizados.

Como o DIÁRIO antecipou, foi aprovada a contratação de Ricardo Occhiuto para o cargo de supervisor das categorias de base. Também foi aprovada a contratação da psicóloga Juliana Fechio. Os dois profissionais já tiveram passagens pelo clube em gestões anteriores.