AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos deve ser comandado por Marcelo Fernandes na 'decisão'

Fernando Diniz está acerto com o clube, mas não deve dirigir a equipe contra o São Bento...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 09:43
Crédito: Geraldo Bubniak
Apesar de já ter um acordo com Fernando Diniz, o Santos deve ser comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes na partida do próximo domingo, contra o São Bento, na Vila Belmiro, em duelo que é decisivo para a permanência do Peixe na Série A-1. O clube precisa de um empate para escapar do rebaixamento.Fernando Diniz deve assinar o contrato nas próximas horas e ser anunciado como novo treinador, mas tanto pessoas do clube quanto próximas ao treinador entendem que ele não deve fazer a sua estreia na partida de domingo. A tendência é que ele comece a trabalhar na segunda e faça sua estreia na partida contra o Boca Juniors, terça-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores.
Após a derrota no clássico diante do Palmeiras nesta quinta, Marcelo Fernandes falou sobre a preparação para o confronto do próximo domingo.- A estratégia é sempre vencer. A equipe jogou uma partida de igual para igual contra o Palmeiras. Para domingo a equipe vai jogar com toda a força. É descansar bastante para que a equipe faça um grande jogo e some esses três pontos - afirmou o auxiliar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados