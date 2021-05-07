Santos deve ser comandado por Marcelo Fernandes na 'decisão'

Apesar de já ter um acordo com Fernando Diniz, o Santos deve ser comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes na partida do próximo domingo, contra o São Bento, na Vila Belmiro, em duelo que é decisivo para a permanência do Peixe na Série A-1. O clube precisa de um empate para escapar do rebaixamento.Fernando Diniz deve assinar o contrato nas próximas horas e ser anunciado como novo treinador, mas tanto pessoas do clube quanto próximas ao treinador entendem que ele não deve fazer a sua estreia na partida de domingo. A tendência é que ele comece a trabalhar na segunda e faça sua estreia na partida contra o Boca Juniors, terça-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores.