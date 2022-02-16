Santos demite Felipe Gil do cargo de coordenador das categorias de base

Felipe Gil não é mais coordenador das categorias de base do Santos. Ele foi informado da demissão nesta quarta-feira e já se despediu dos outros funcionários do clube.A mudança já era prevista no setor após a chegada do executivo de futebol Edu Dracena. O ex-zagueiro esperou o final da Copinha para fazer a demissão. As categorias de base do Peixe estão em férias e voltam na próxima semana.

Felipe Gil tem 38 anos e estava no profissional do Paraná Clube antes da chegada ao Peixe, em fevereiro do ano passado. O clube paranaense foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. De janeiro de 2019 a julho de 2020 ele foi executivo do Figueirense, também no profissional. No clube, ele trabalhou com Jorge Andrade, que era o gerente do profissional do Santos.Além dos trabalhos no profissional de Figueirense e Paraná Clube, Felipe Gil acumula passagens por Internacional (como coordenador de captação) e Brasil de Pelotas.