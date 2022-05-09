Santos de Bustos tem início de Brasileiro melhor do que de Sampaoli

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Cuiabá neste domingo, na Vila Belmiro, o Santos chegou aos dez pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro após cinco rodadas, atrás apenas do Corinthians, que tem 12 pontos.O início de competição da equipe comandada por Fabián Bustos já supera o do time comandado pro Jorge Sampaoli, que conquistou o vice-campeonato do Brasileirão em 2019. As duas equipes somaram o mesmo número de pontos, mas o saldo de gols do time de 2022 é muito superior.
Em 2019, após cinco jogos, o Santos também tinha dez pontos, mas apenas um gol de saldo. A equipe venceu Grêmio, Fluminense e Ceará, empatou com o CSA e foi goleada pelo Palmeiras. O Peixe terminou a quinta rodada na quarta colocação, atrás de Palmeiras (13 pontos), Atlético-MG (12 pontos) e São Paulo (11 pontos).Confira os cinco primeiros jogos do Santos em 2019
Grêmio 1 x 2 SantosSantos 2 x 1 FluminenseCSA 0 x 0 SantosSantos 3 x 0 VascoPalmeiras 4 x 0 Santos
Confira os cinco primeiros jogos do Santos em 2022
Santos 0 x 0 FluminenseSantos 2 x 1 CoritibaSantos 3 x 0 América-MGSão Paulo 2 x 1 SantosSantos 4 x 1 Cuiabá