Santos de Bustos tem início de Brasileiro melhor do que de Sampaoli

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Cuiabá neste domingo, na Vila Belmiro, o Santos chegou aos dez pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro após cinco rodadas, atrás apenas do Corinthians, que tem 12 pontos.O início de competição da equipe comandada por Fabián Bustos já supera o do time comandado pro Jorge Sampaoli, que conquistou o vice-campeonato do Brasileirão em 2019. As duas equipes somaram o mesmo número de pontos, mas o saldo de gols do time de 2022 é muito superior.