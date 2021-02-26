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futebol

Santos dá folga para mais três jogadores e terá time alternativo na estréia no Paulista

No total, Peixe não terá 17 jogadores diante do Santo André no domingo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:43
Crédito: João Paulo e John ganharam folga no Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos decidiu dar folga para mais três jogadores com status de titulares. Os goleiros João Paulo e John e o volante Sandry se juntam aos outros seis atletas que ganharam folga após a classificação para a pré-Libertadores. Além deles, o zagueiro Luan Peres, os laterais Pará e Felipe Jonatan, o volante Alison e os atacantes Soteldo e Lucas Braga só se reapresentam no dia 2 de março.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroOs nove titulares estão fora estreia do Campeonato Paulista, dia 28, contra o Santo André. O Peixe deve ter uma equipe totalmente alternativa sob o comando de Marcelo Fernandes. O atacante Marinho testou positivo para a Covid e já não atuou contra o Bahia, no encerramento do Brasileirão, nesta quinta-feira. O camisa 11 deve voltar aos treinos apenas no dia 5.
Além deles, o Santos não poderá contar com o lateral Madson, o zagueiro Laércio, o meia Carlos Sánchez e os atacantes Kaio Jorge e Raniel, no departamento médico, e os atacantes Marcos Leonardo e Renyer, que estão com a Seleção Brasileira Sub-18.O Peixe deve enfrentar o Santo André com Vladimir, Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes.
A tendência é que os titulares voltem a atuar na estreia do técnico Ariel Holan, dia 6, no Morumbi. Marinho deve retornar apenas para jogar contra o Deportivo Lara, pela segunda fase da pré-Libertadores.

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