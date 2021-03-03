Santos conversa por renovação do contrato de Carlos Sánchez

O contrato de Carlos Sánchez termina no meio desse ano e o Santos já iniciou as conversas pela renovação com o uruguaio. O próprio presidente Andres Rueda confirmou as conversas, mas preferiu não dar nenhum detalhes até que a situação seja resolvida.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Estamos conversando. Não costumo anteceder negociação. É ruim para todos. Assim que tiver a situação resolvida, isso será divulgado - disse Rueda, em entrevista à Rádio Transamérica.

Sánchez se recupera da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo. Ele já trabalhou no gramado, mas tem retorno previsto para maio.O uruguaio tem 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Carlos Sánchez tem contrato até o dia 22 de julho de 2021.