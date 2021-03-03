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Santos conversa por renovação do contrato de Carlos Sánchez

Uruguaio tem contrato com o Peixe apenas até o meio do ano...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O contrato de Carlos Sánchez termina no meio desse ano e o Santos já iniciou as conversas pela renovação com o uruguaio. O próprio presidente Andres Rueda confirmou as conversas, mas preferiu não dar nenhum detalhes até que a situação seja resolvida.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Estamos conversando. Não costumo anteceder negociação. É ruim para todos. Assim que tiver a situação resolvida, isso será divulgado - disse Rueda, em entrevista à Rádio Transamérica.
Sánchez se recupera da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo. Ele já trabalhou no gramado, mas tem retorno previsto para maio.O uruguaio tem 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Carlos Sánchez tem contrato até o dia 22 de julho de 2021.

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