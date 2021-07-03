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futebol

Santos cogita volta de Wagner Leonardo para vaga de Luan Peres

Zagueiro é um dos destaques do Náutico na Série B, e é visto como boa peça de reposição para o titular, que negocia sua saída para o Olympique de Marselha, da França...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 10:52

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 10:52
Crédito: Wagner Leonardo, ou Wagner Palha, vem se destacando no Náutico, e pode voltar à Vila (Tiago Caldas/CNC
O Santos deve oficializar nos próximos dias a saída do zagueiro Luan Peres ao Olympique de Marselha (FRA). O jogador nem viajou para Belo Horizonte, onde o Peixe encara o América, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2021.O substituto de Peres pode ser um Menino da Vila, mas que hoje está fora do elenco que Fernando Diniz tem em mãos para trabalhar.O zagueiro Wagner Leonardo, conhecido como "Palha", vem sendo destaque no time do Náutico, na Série B. O defensor de 21 anos possui os melhores índices de ações defensivas na competição. Segundo dados estatísticos do SofaScore, em oito jogos, foram 30 cortes, 20 interceptações, 10 desarmes e 10 impedimentos provocados.
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Na vitória do time Pernambucano por 5 a 0, na noite desta sexta-feira, contra o Operário, o Menino da Vila terminou a partida como capitão, e vem recebendo elogios da torcida do Timbu.
"Existe a possibilidade. Posso trazê-lo a qualquer momento. Ele foi por minutagem, evoluir. Acreditamos que ele tem futuro brilhante e existe a cláusula para podermos trazer a qualquer momento se precisar", disse o presidente Andres Rueda, ao Canal "Aqui se fala de Santos".

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