Santos cogita volta de Wagner Leonardo para vaga de Luan Peres

O Santos deve oficializar nos próximos dias a saída do zagueiro Luan Peres ao Olympique de Marselha (FRA). O jogador nem viajou para Belo Horizonte, onde o Peixe encara o América, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2021.O substituto de Peres pode ser um Menino da Vila, mas que hoje está fora do elenco que Fernando Diniz tem em mãos para trabalhar.O zagueiro Wagner Leonardo, conhecido como "Palha", vem sendo destaque no time do Náutico, na Série B. O defensor de 21 anos possui os melhores índices de ações defensivas na competição. Segundo dados estatísticos do SofaScore, em oito jogos, foram 30 cortes, 20 interceptações, 10 desarmes e 10 impedimentos provocados.