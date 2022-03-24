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futebol

Santos aumenta valores, mas Ceará volta a recusar proposta por Sobral

Presidente do clube cearense revelou conversa com Andres Rueda e com o volante...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 17:58

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:58

O volante Fernando Sobral ficou mais distante de reforçar a equipe do Santos. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou que recebeu uma proposta pelo jogador, superior ao que tinha sido oferecido inicialmente, mas ela foi recusada.- Eu recebi uma ligação do presidente (Rueda) me fazendo uma oferta. Ele ainda aumentou, um dinheiro alto para os cofres do clube, e eu recusei. Falei com o atleta (Fernando Sobral) para saber se ele estava querendo sair, se estava com a cabeça em outro lugar, e, no caso do Sobral, chamei ele, e ele disse que não (queria sair). Então ligamos para o presidente do Santos para dar a resposta, ele aumentou a proposta, e eu disse que já tinha decidido pela manutenção do atleta - comentou Robinson de Castro, em entrevista à Rádio Verdes Mares.
O Departamento de Futebol do clube a comissão técnica de Fabián Bustos já aprovaram o nome do jogador, mas o Ceará, desde o começo das conversas, não facilitou a negociação. O Peixe chegou oferecer jogadores em troca para abater o valor e o restante seria parcelado, mas não foi aceito.O meio-campo é um dos setores mais carentes do elenco. O jogador mais próximo de reforçar a equipe é o Willian Maranhão, do Bahia. Ele já acertou sua saída da equipe do Nordeste e tem situação bem encaminhada com o Alvinegro Praiano. Ele deve assinar em definitivo deixando a equipe Tricolor com uma porcentagem de seus direitos.
Crédito: FernandoSobralestánamiradoSantosparaoCampeonatoBrasileiro(Foto:StephenEliert/CearáSC

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