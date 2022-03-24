Santos aumenta valores, mas Ceará volta a recusar proposta por Sobral

O volante Fernando Sobral ficou mais distante de reforçar a equipe do Santos. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou que recebeu uma proposta pelo jogador, superior ao que tinha sido oferecido inicialmente, mas ela foi recusada.- Eu recebi uma ligação do presidente (Rueda) me fazendo uma oferta. Ele ainda aumentou, um dinheiro alto para os cofres do clube, e eu recusei. Falei com o atleta (Fernando Sobral) para saber se ele estava querendo sair, se estava com a cabeça em outro lugar, e, no caso do Sobral, chamei ele, e ele disse que não (queria sair). Então ligamos para o presidente do Santos para dar a resposta, ele aumentou a proposta, e eu disse que já tinha decidido pela manutenção do atleta - comentou Robinson de Castro, em entrevista à Rádio Verdes Mares.