Santos anuncia a renovação de contrato com o goleiro João Paulo

O Santos anunciou a renovação de contrato do goleiro João Paulo na tarde desta terça-feira. Agora com vínculo até 30 de novembro de 2026, o arqueiro comemorou a permanência e reforçou o respeito pela camisa do Peixe.- Fico muito feliz de conquistar mais esse objetivo. Sou muito feliz por vestir a camisa do Santos e quero continuar vestindo por muitos e muitos anos. Todos sabem o carinho e respeito que tenho por essa camisa, por esse Clube. Vou trabalhar e dar o meu máximo, para poder sempre honrar essa camisa tão histórica e pesada - disse o goleiro.

O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que dois clubes da elite da Série A do Campeonato Brasileiro sinalizaram interesse pelo goleiro. Apesar dos valores maiores que seu recebimento atual no Peixe, João Paulo não se empolgou e quer continuar na Vila. Ele sonha em conquistar títulos pelo Santos.Menino da Vila, o arqueiro de 26 anos era terceira opção no início da temporada 2020. João Paulo ganhou a titularidade no gol do Peixe e conquistou a torcida após a saída de Everson, que foi para o Atlético-MG, e uma lesão sofrida por Vladimir, hoje no Avaí.

O presidente do clube, Andres Rueda, destacou a importância do atleta no elenco e sua permanência.

“O João Paulo é, sem dúvida, um dos principais jogadores do nosso time e todos sabemos de seu amor pelo Clube. Essa renovação é um prêmio por sua garra, sua dedicação, sua qualidade. Ficamos felizes que ele segue no Santos”, comentou Rueda.

Além de João Paulo, o Santos conta para a posição com John, que se recupera de cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho, Jandrei que chegou neste segundo semestre com contrato até o final do Campeonato Paulista de 2022, e os garotos Diógenes e Paulo Mazoti.