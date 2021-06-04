Santos anuncia a contratação do volante Vinícius Zanocelo

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos anunciou no final da tarde desta sexta-feira o quarto reforço para a temporada. Chamado para a seleção brasileira Sub-20 nas últimas três convocações, o segundo volante Vinícius Zanocelo, de 20 anos, assinou com o Peixe nesta sexta e vem por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado.- Sem dúvida é um grande nome para o nosso elenco. Um jogador jovem, que já integra a Seleção Brasileira Sub-20 e que será importante para o time. Estamos reforçando o grupo e temos certeza de que teremos resultados positivos. Zanocelo, seja bem-vindo - afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.Segundo volante, bom passador, bom finalizador e que ajuda a marcar. Assim Vinícius Zanocelo define seu estilo.- Um jogador que pisa na área e gosta de fazer gols - afirmou o reforço.

O atleta falou também da emoção em vestir a camisa do Santos.

- Eu não gosto muito de resposta pronta, mas se você perguntar para qualquer jogador, todos responderão que é um sonho, um orgulho muito grande representar um dos maiores clubes do Mundo - destacou o jogador que usará a camisa 25.

- A camisa do Santos é muito pesada, camisa do extraterrestre, do maior do planeta, que é o Pelé. Entre outros jogadores, a gente sabe o quanto o Santos FC revela entre Neymar e vários outros. É uma grande honra - ressaltou Zanocelo.

Natural de Santo André, ele começou a jogar no futsal aos seis anos de idade no Basf Suvinil, em São Bernardo do Campo. Depois, seu pai foi transferido para o Pará, onde jogou quatro anos no Remo. No campo, começou aos 15 anos no Juventus. Passou pela Ponte Preta e chegou à Ferroviária.

O novo reforço acompanhou muito da história recente do clube.

- Era menino, foi o auge do Santos, com Neymar, Ganso, Elano. Os caras jogavam muita bola, tinham as dancinhas. Bem legal - lembrou, já mandando recado para a torcida santista: