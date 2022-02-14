Santos anuncia a contratação do lateral-direito Auro

O Santos anunciou a contratação do lateral-direito Auro na tarde desta segunda-feira. O jogador pertente ao Toronto e chega por empréstimo de um ano com opção de valor de compra fixada.- Quando eu soube do interesse não pensei duas vezes, eu falei ‘quero ir, quero ir’. Porque é Santos, né!? Não tem como deixar uma oportunidade passar. Agora eu sou mais um Menino da Vila. Estou aqui e vou ter sempre dedicação no dia a dia, treinamento, jogos. Pode esperar que não vai faltar raça, determinação e aqui agora é Peixe - afirmou o lateral.

Auro foi revelado pelo São Paulo, mas não conseguiu se firmar no clube e chegou a ser emprestado para Sport e América-MG. Ele também chegou a ser convocado para as Seleções de base. Em 2018 foi ao Toronto por empréstimo e a equipe exerceu o direito de compra do lateral. Pela MLS, ele possui 109 jogos e 13 assistências de acordo com o Transfermarkt.- Eu sou um cara muito mais obediente tático, se me manda atacar eu vou atacar, se me mandar segurar, eu fico também, então depende muito. O meu forte mesmo é atacar, estar sempre ali próximo do campo adversário atacando, mas depende muito da forma como a gente vai jogar. Faltam mais algumas semanas para eu poder estar 100% e estar apto para jogar, mas a ansiedade está batendo forte a cada dia e espero pra poder jogar - comemorou.

Andres Rueda, presidente do Peixe, comemorou a chegada do quarto reforço do clube na temporada.

- Foi uma oportunidade de mercado que apareceu e nós aproveitamos. Auro é um atleta que chega para ajudar muito nosso elenco, já teve passagem pela base da Seleção Brasileira, teve uma carreira grande no Toronto. Estamos muito felizes com a chegada dele e esperamos sucesso com essa camisa gigante - disse o dirigente.