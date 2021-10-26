Santos amplia reformulação e demite o gerente de futebol, Jorge Andrade

Após a saída de André Mazzuco, o departamento de futebol do Santos sofreu uma nova baixa. A direção santista, liderada por Andres Rueda, decidiu demitir Jorge Andrade, então de gerente de futebol do Peixe. Os resultados ruins e a presença do clube na zona de rebaixamento pesaram na decisão.O profissional assumiu as categorias de base do Alvinegro em 2019, mas rapidamente assumiu o cargo de gerente de futebol depois da saída de Willian Thomas, no ano passado. Hoje no Athletico-PR, Thomas não concordou com a demissão do então técnico Jesualdo Ferreira, e acabou se desligando.Jorge Andrade se colocou à disposição para ajudar na chegada do novo homem forte do futebol do Santos, Edu Dracena. Após aceitar o convite santista, o ex-zagueiro se despediu do Palmeiras, onde estava atuando como assessor técnico na equipe da capital e deve ser anunciado no Peixe nesta quarta-feira.