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Santos amplia reformulação e demite o gerente de futebol, Jorge Andrade

Peixe contratou Edu Dracena para liderar o departamento e demitiu o executivo André Mazzuco e o gerente Jorge Andrade. Técnico Fábio Carille, por enquanto, permanece...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 17:50
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Após a saída de André Mazzuco, o departamento de futebol do Santos sofreu uma nova baixa. A direção santista, liderada por Andres Rueda, decidiu demitir Jorge Andrade, então de gerente de futebol do Peixe. Os resultados ruins e a presença do clube na zona de rebaixamento pesaram na decisão.O profissional assumiu as categorias de base do Alvinegro em 2019, mas rapidamente assumiu o cargo de gerente de futebol depois da saída de Willian Thomas, no ano passado. Hoje no Athletico-PR, Thomas não concordou com a demissão do então técnico Jesualdo Ferreira, e acabou se desligando.Jorge Andrade se colocou à disposição para ajudar na chegada do novo homem forte do futebol do Santos, Edu Dracena. Após aceitar o convite santista, o ex-zagueiro se despediu do Palmeiras, onde estava atuando como assessor técnico na equipe da capital e deve ser anunciado no Peixe nesta quarta-feira.

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