futebol

Santos abre conversas para contratar o atacante Alef Manga, destaque da Série B

Atacante pertence ao Volta Redonda e multa gira em torno de R$ 1,5 milhão...
LanceNet

08 dez 2021 às 16:30

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:30

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Santos procurou o atacante Alef Manga, artilheiro do Goiás na Série B, com 10 gols marcados. O jogador pertence ao Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e tem passe fixado em torno de R$ 1,5 milhão.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, as conversas estão em estágio inicial. O Santos busca adequar a proposta financeira para poder exercer a compra do atacante. A diretoria da equipe de Goiânia tinha até 30 de novembro para manifestar a compra dos 50% dos direitos do atleta, mas não o fez por questões financeiras.
Para contar com o atleta de 27 anos, o Peixe terá que vencer a forte concorrência no mercado. Em alta após boa temporada, o Internacional também procurou o jogador, mas aguarda definir o treinador para o ano que vem antes dar andamento nas conversas. Ele também foi o artilheiro do Campeonato Carioca deste ano.Alef Manga foi revelado, curiosamente, pelo próprio Santos. Ele tem 27 anos, passou pelas categorias de base ainda muito jovem, com 13 anos, treinou com Neymar, Gabigol, Thiago Maia, mas não ficou muito tempo no clube. Nascido em Santos, o jogador foi para o Jabaquara, onde estreou no profissional.
De lá para cá, rodou por vários clubes como Bandeirante, Cascavel, Maringá, Oliveirense, de Portugal, Resende-RJ, Coruripe, Volta Redonda e Goiás, na última temporada.
Crédito: Rosirон Rodrigues/Goiás E.C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

