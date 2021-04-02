Sandry sofre entorse no joelho e preocupa o Santos para a Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O volante Sandry pode ser mais um problema para o técnico Ariel Holan para o primeiro jogo contra o San Lorenzo pela terceira fase da Copa Libertadores. No treino desta sexta-feira, o jogador teve um entorse no joelho direito e está sob os cuidados do departamento médico do clube.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador passará por exames mais detalhados nas próximas horas, mas é dúvida para o primeiro confronto contra o San Lorenzo na próxima terça. Neste ano, Sandry confirmou a titularidade na equipe do Santos e é visto com uma das peças fundamentais no meio-campo do Peixe.