Sandry sofre entorse no joelho e preocupa o Santos para a Libertadores

O volante Sandry pode ser mais um problema para o técnico Ariel Holan para o primeiro jogo contra o San Lorenzo pela terceira fase da Copa Libertadores. No treino desta sexta-feira, o jogador teve um entorse no joelho direito e está sob os cuidados do departamento médico do clube.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador passará por exames mais detalhados nas próximas horas, mas é dúvida para o primeiro confronto contra o San Lorenzo na próxima terça. Neste ano, Sandry confirmou a titularidade na equipe do Santos e é visto com uma das peças fundamentais no meio-campo do Peixe.
O técnico Ariel Holan deve ter outros problemas para o confronto. Kaio Jorge passa por um trabalho de reequilíbrio muscular e está fora do jogo. Soteldo só voltou da Venezuela nesta quinta e é dúvida.O Santos viaja no domingo, 4 de abril, para a Argentina e enfrenta o San Lorenzo na terça-feira (6). O jogo de volta está marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido as medidas restritivas no estado de São Paulo.