AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sandry sofre entorse no joelho e preocupa o Santos para a Libertadores

Volante passará por exames, mas é dúvida para o jogo de terça contra o San Lorenzo...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 13:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Sandry pode ser mais um problema para o técnico Ariel Holan para o primeiro jogo contra o San Lorenzo pela terceira fase da Copa Libertadores. No treino desta sexta-feira, o jogador teve um entorse no joelho direito e está sob os cuidados do departamento médico do clube.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador passará por exames mais detalhados nas próximas horas, mas é dúvida para o primeiro confronto contra o San Lorenzo na próxima terça. Neste ano, Sandry confirmou a titularidade na equipe do Santos e é visto com uma das peças fundamentais no meio-campo do Peixe.
O técnico Ariel Holan deve ter outros problemas para o confronto. Kaio Jorge passa por um trabalho de reequilíbrio muscular e está fora do jogo. Soteldo só voltou da Venezuela nesta quinta e é dúvida.O Santos viaja no domingo, 4 de abril, para a Argentina e enfrenta o San Lorenzo na terça-feira (6). O jogo de volta está marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido as medidas restritivas no estado de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bill Murray é o presidente da National Coffee Association (NCA), entidade que representa a indústria e os importadores de café dos EUA
O homem que comanda o mercado de café dos EUA vem ao ES
Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de viajantes no primeiro semestre de 2026
Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de passageiros no 1º semestre de 2026
Flamengo já tem 'sim' de Almada e agora busca acerto com Atlético de Madrid
Flamengo já tem 'sim' de Almada e agora busca acerto com Atlético de Madrid

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados