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futebol

Sánchez supera tristeza e se diz orgulhoso pelos companheiros

Uruguaio se recupera de uma cirurgia no joelho e deve voltar aos campos em março...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 10:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 10:59

Crédito: Ivan Storti/Santos
O meia Carlos Sánchez fez uma publicação em suas redes sociais após a derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores. O uruguaio ressaltou a trajetória do Santos até chegar a grande final e se disse orgulhoso pelos companheiros. Ele também lembrou a equipe tem mais objetivos pela frente.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Orgulhoso !!! deixei alguns dias de tristeza!! para dizer que estou orgulhoso de todos os meus companheiros deixaram tudo em cada jogos, com certeza teremos mais provas e estaremos prontos!! Ainda temos objetivos pela frente seguimos nação.
Um dos líderes do elenco, Sánchez ainda se recupera da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O meia sofreu a lesão na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia pela Libertadores ainda na fase de grupos. Na ocasião, o camisa 7 fez o primeiro gol santista da partida.O uruguaio tem previsão de volta aos gramados só em maio e confessou estar triste por não poder participar desse momento com a equipe. Contudo, Sánchez recebeu os colegas no CT Rei Pelé após a classificação para a final e, mesmo sem poder atuar, viajou com o elenco para a concentração.
Com 36 anos, o meia possui contrato com o Peixe até o dia 22 de julho de 2021. O presidente Andrés Rueda quer acertar a renovação de Sánchez e deve iniciar as negociações em breve. O uruguaio tem 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

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