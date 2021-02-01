Sánchez supera tristeza e se diz orgulhoso pelos companheiros

Crédito: Ivan Storti/Santos

O meia Carlos Sánchez fez uma publicação em suas redes sociais após a derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores. O uruguaio ressaltou a trajetória do Santos até chegar a grande final e se disse orgulhoso pelos companheiros. Ele também lembrou a equipe tem mais objetivos pela frente.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Orgulhoso !!! deixei alguns dias de tristeza!! para dizer que estou orgulhoso de todos os meus companheiros deixaram tudo em cada jogos, com certeza teremos mais provas e estaremos prontos!! Ainda temos objetivos pela frente seguimos nação.

Um dos líderes do elenco, Sánchez ainda se recupera da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O meia sofreu a lesão na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia pela Libertadores ainda na fase de grupos. Na ocasião, o camisa 7 fez o primeiro gol santista da partida.O uruguaio tem previsão de volta aos gramados só em maio e confessou estar triste por não poder participar desse momento com a equipe. Contudo, Sánchez recebeu os colegas no CT Rei Pelé após a classificação para a final e, mesmo sem poder atuar, viajou com o elenco para a concentração.