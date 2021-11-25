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futebol

Salah se torna um dos 20 maiores artilheiros da história da Champions

Atacante do Liverpool está a um gol de Puskás...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 08:20

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 08:20

Maior artilheiro do Liverpool na história da Champions League, Mohamed Salah se tornou também um dos 20 principais goleadores da competição em todos os tempos. Contra o Porto, nesta quarta-feira, o atacante fechou o placar na vitória inglesa por 2 a 0, marcando seu 6º gol em 5 jogos nesta edição.
Esta é a 8ª vez que o egípcio disputa a principal competição europeia, tendo vestido as camisas de Chelsea e Roma anteriormente. Foi no Liverpool, porém, que estourou. Dos 34 gols marcados na Liga dos Campeões, 31 foram pelos Reds, outros dois pelos Blues e apenas um pela equipe italiana.
Salah agora aparece na 20ª posição do ranking histórico empatado com ninguém menos que o alemão Gerd Müller, craque do Bayern de Munique nos anos 1960 e 1970.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS
1º - Cristiano Ronaldo - 140 gols2º - Messi - 123 gols3º - Lewandowski - 82 gols4º - Benzema - 76 gols5º - Raul - 71 gols6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols7º - Henry - 50 gols8º - Di Stéfano - 49 golsThomas Müller - 49 gols10º - Ibrahimovic - 48 golsShevchenko - 48 gols12º - Eusébio - 46 golsInzaghi - 46 gols14º - Drogba - 44 gols15º - Del Piero - 42 gols16º - Neymar - 41 golsKun Agüero - 42 gols18º - Puskas - 35 golsCavani - 35 gols20º - Salah - 34 golsGerd Müller - 34 gols
Crédito: SalahtemmédiademaisdeumgolporjogonestaChampions(Foto:PAULELLIS/AFP

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