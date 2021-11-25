Salah se torna um dos 20 maiores artilheiros da história da Champions

Maior artilheiro do Liverpool na história da Champions League, Mohamed Salah se tornou também um dos 20 principais goleadores da competição em todos os tempos. Contra o Porto, nesta quarta-feira, o atacante fechou o placar na vitória inglesa por 2 a 0, marcando seu 6º gol em 5 jogos nesta edição.

Esta é a 8ª vez que o egípcio disputa a principal competição europeia, tendo vestido as camisas de Chelsea e Roma anteriormente. Foi no Liverpool, porém, que estourou. Dos 34 gols marcados na Liga dos Campeões, 31 foram pelos Reds, outros dois pelos Blues e apenas um pela equipe italiana.

Salah agora aparece na 20ª posição do ranking histórico empatado com ninguém menos que o alemão Gerd Müller, craque do Bayern de Munique nos anos 1960 e 1970.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS

1º - Cristiano Ronaldo - 140 gols2º - Messi - 123 gols3º - Lewandowski - 82 gols4º - Benzema - 76 gols5º - Raul - 71 gols6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols7º - Henry - 50 gols8º - Di Stéfano - 49 golsThomas Müller - 49 gols10º - Ibrahimovic - 48 golsShevchenko - 48 gols12º - Eusébio - 46 golsInzaghi - 46 gols14º - Drogba - 44 gols15º - Del Piero - 42 gols16º - Neymar - 41 golsKun Agüero - 42 gols18º - Puskas - 35 golsCavani - 35 gols20º - Salah - 34 golsGerd Müller - 34 gols