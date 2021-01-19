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futebol

Salah deixa futuro no Liverpool em aberto: 'Está nas mãos do clube'

Atacante egípcio tem sido especulado no Barcelona e Real Madrid. Ele tem contrato até junho de 2023 com os Reds...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 09:15

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 09:15

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Mesmo sem viver seu melhor momento com a camisa do Liverpool, Mohamed Salah voltou a ser cobiçado pelo mercado europeu. Nos últimos dias, o jogador tem sido ligado ao Real Madrid e Barcelona. No entanto, o atacante admite que quer permanecer no Liverpool, mas depende do clube.
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- Se você me perguntar, digo que quero ficar aqui o máximo que puder, mas como disse antes, está nas mãos do clube. Sempre vou dar cem por cento até o último minuto que estiver neste clube. Quero ganhar o máximo de troféus que puder. E quero dar 100 por cento às pessoas que me mostram amor o tempo todo - disse à "TV2".Salah não marca há quatro jogos na Premier League. E, curiosamente, essa é a mesma quantidade de partidas que o Liverpool não vence no Campeonato Inglês.

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