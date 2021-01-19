Salah deixa futuro no Liverpool em aberto: 'Está nas mãos do clube'

Mesmo sem viver seu melhor momento com a camisa do Liverpool, Mohamed Salah voltou a ser cobiçado pelo mercado europeu. Nos últimos dias, o jogador tem sido ligado ao Real Madrid e Barcelona. No entanto, o atacante admite que quer permanecer no Liverpool, mas depende do clube.

- Se você me perguntar, digo que quero ficar aqui o máximo que puder, mas como disse antes, está nas mãos do clube. Sempre vou dar cem por cento até o último minuto que estiver neste clube. Quero ganhar o máximo de troféus que puder. E quero dar 100 por cento às pessoas que me mostram amor o tempo todo - disse à "TV2".Salah não marca há quatro jogos na Premier League. E, curiosamente, essa é a mesma quantidade de partidas que o Liverpool não vence no Campeonato Inglês.