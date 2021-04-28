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Saída de Holan adia reunião do Santos com empresário de Kaio Jorge

Encontro aconteceria na última segunda, data em que o presidente Andres Rueda anunciou a saída de Ariel Holan. Peixe se concentra na busca por um novo técnico...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 19:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A saída inesperada do técnico Ariel Holan e a busca por um novo treinador adiaram a reunião entre o Santos e o empresário do atacante Kaio Jorge, Giuliano Bertolucci. O encontro estava programado para a última segunda-feira, data do anúncio da saída de Ariel Holan.
A expectativa agora é de que a reunião aconteça na próxima semana. Kaio Jorge tem contrato apenas até o final do ano e a partir de julho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Equipes tradicionais da Itália monitoram a situação do jogador.Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões.
Neste ano, o presidente Andres Rueda conseguiu um acordo com o empresário Giuliano Bertolucci para o parcelamento da dívida, com início de pagamento no segundo semestre e termina antes do final do mandato da atual diretoria, o que melhorou a relação entre as partes.
Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, Kaio Jorge tem 64 jogos e nove gols pelo Santos.

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