Saída de Holan adia reunião do Santos com empresário de Kaio Jorge

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A saída inesperada do técnico Ariel Holan e a busca por um novo treinador adiaram a reunião entre o Santos e o empresário do atacante Kaio Jorge, Giuliano Bertolucci. O encontro estava programado para a última segunda-feira, data do anúncio da saída de Ariel Holan.

A expectativa agora é de que a reunião aconteça na próxima semana. Kaio Jorge tem contrato apenas até o final do ano e a partir de julho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Equipes tradicionais da Itália monitoram a situação do jogador.Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões.

Neste ano, o presidente Andres Rueda conseguiu um acordo com o empresário Giuliano Bertolucci para o parcelamento da dívida, com início de pagamento no segundo semestre e termina antes do final do mandato da atual diretoria, o que melhorou a relação entre as partes.