Saída de Griezmann pode abrir espaço para Barcleona tentar contratação de Haaland, diz jornal

Com foco no planejamento do primeiro ano de mandato, a chapa recém eleita para a presidência do Barcelona tem como prioridade resolver a situação de Antoine Griezmann. Contratado à peso de ouro e sem render o esperado, o francês é visto como um modo de fazer dinheiro, segundo o 'AS'.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESPANHOLDe acordo com informações do jornal espanhol, o clube catalão tem como interesse principal a contratação de um camisa 9 de elite para a próxima janela de transferências e Haaland, atualmente no Borussia Dortmund, seria o nome mais desejado. No entanto, a chegada da jovem estrela norueguesa não será barata.
Contratado por 120 milhões de euros em 2019, Griezmann nunca rendeu no Barcelona da mesma forma que rendia no Atlético de Madrid e não justificou tamanho investimento blaugrana. Por conta disso, sua venda seria providencial para o Barça recuperar um pouco de seu investimento e ter caixa para buscar a contratação de Haaland, sonho de Joan Laporta, presidente recém eleito do clube catalão