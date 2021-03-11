Saída de Griezmann pode abrir espaço para Barcleona tentar contratação de Haaland, diz jornal

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Com foco no planejamento do primeiro ano de mandato, a chapa recém eleita para a presidência do Barcelona tem como prioridade resolver a situação de Antoine Griezmann. Contratado à peso de ouro e sem render o esperado, o francês é visto como um modo de fazer dinheiro, segundo o 'AS'.

+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESPANHOLDe acordo com informações do jornal espanhol, o clube catalão tem como interesse principal a contratação de um camisa 9 de elite para a próxima janela de transferências e Haaland, atualmente no Borussia Dortmund, seria o nome mais desejado. No entanto, a chegada da jovem estrela norueguesa não será barata.