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Saiba os desafios do Santos por vaga na próxima Libertadores

Peixe terá três confrontos diretos nas seis rodadas que ainda restam do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 17:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:59

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Ainda faltam seis partidas para o término da atual temporada e o Santos tem objetivos muito claros nesta reta final. O clube ainda busca a classificação para a próxima Copa Libertadores da América, via Campeonato Brasileiro, e terá uma maratona de seis jogos em 21 dias para atingir seu objetivo.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Peixe está na 11ª colocação, com 45 pontos, mesma pontuação de outros quatro times, mas com um jogo a menos que a maioria deles. O jogo atrasado é o clássico contra o Corinthians. O rival também está na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.
Além do clássico, o Santos terá outros três confrontos diretos pela vaga. O primeiro deles contra o Grêmio (52 pontos), já nesta quarta-feira, 16h, na Arena do Grêmio. O Peixe também enfrenta o Atlético-Go (45) e Fluminense (53). Além de encarar Coritiba e Bahia, que lutam contra o rebaixamento.Os quatro primeiros do Brasileirão vão de forma direta para a Libertadores. Outros dois vão para a fase preliminar. Como o Palmeiras (campeão da Libertadores) está em entre os seis, o G6 virou G7, e pode virar G8 dependendo da Copa do Brasil. Hoje, o sétimo colocado é o Grêmio, próximo adversário.
Confira os últimos jogos do Santos na temporada:
03 de fevereiro - Grêmio x Santos - Arena do Grêmio
06 de fevereiro - Atlético-Go x Santos - Antônio Accioly
13 de fevereiro - Santos x Coritiba - Vila Belmiro
17 de fevereiro - Santos x Corinthians - Vila Belmiro
21 de fevereiro - Santos x Fluminense - Vila Belmiro
24 de fevereiro - Bahia x Santos - Arena Fonte Nova

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