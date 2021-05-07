Ryller é punido pela Conmebol com três jogos de suspensão

Além de desfalcar o Bragantino no jogo onde a equipe acumulou sua segunda derrota na Copa Sul-Americana, dessa vez para o Talleres-ARG em casa por 1 a 0, o meio-campista Ryller só deve estar habilitado para defender de novo o Braga na competição na última rodada da fase de grupos. >Situação do Campeonato Paulista na última rodada da 1ª FaseIsso porque a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) puniu o jogador com três jogos de suspensão devido a sua expulsão no revés por 3 a 0 contra o Emelec-EQU em Guayaquil sendo que o primeiro deles foi cumprido diante do Talleres.
A situação se torna pior pelo fato de que Ryller já era o substituto do nome comumente titular nas últimas partidas, Raul, que acabou se lesionando de maneira mais séria no joelho esquerdo. Ao ponto de, diagnosticado o estiramento no ligamento colateral, o Massa Bruta tirá-lo da lista de inscritos pensando no mata-mata do Paulistão e incluir o atacante Chrigor.
O próximo compromisso da equipe de Bragança Paulista será na última rodada da fase de grupos onde o time, já classificado, joga somente para garantir o primeiro lugar do Grupo C diante do Botafogo-SP em horário ainda a ser determinado pela FPF.