Ryller é punido pela Conmebol com três jogos de suspensão

Além de desfalcar o Bragantino no jogo onde a equipe acumulou sua segunda derrota na Copa Sul-Americana, dessa vez para o Talleres-ARG em casa por 1 a 0, o meio-campista Ryller só deve estar habilitado para defender de novo o Braga na competição na última rodada da fase de grupos. >Situação do Campeonato Paulista na última rodada da 1ª FaseIsso porque a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) puniu o jogador com três jogos de suspensão devido a sua expulsão no revés por 3 a 0 contra o Emelec-EQU em Guayaquil sendo que o primeiro deles foi cumprido diante do Talleres.