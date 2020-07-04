Rummenigge afirma: 'Thiago Alcântara quer sair do Bayern'

Crédito: Na equipe bávara, Thiago Alcântara participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa (AFP

De acordo com o diário alemão 'Bild', o Bayern de Munique deve perder um jogador após contratar o atacante Leroy Sané. Em entrevista ao periódico, o CEO do clube, Rummenigge, afirmou que o brasileiro Thiago Alcântara não pretende permanecer na equipe bávara e que o Liverpool pode ser o seu destino.

O contrato do jogador termina em junho de 2021 e o Bayern não pretende perdê-lo de graça. Com isso, a operação deve girar em torno dos 35 milhões de euros (R$ 208 milhões).

​- Parece que ele (Thiago) quer tentar algo novo antes de terminar sua carreira. Se ele vai para o Liverpool? Nunca tivemos contato com o Livepool sobre isso. No entanto, se ele quiser ir para lá, teremos que lidar com isso. Afinal, não queremos perder um jogador de graça no próximo ano - disse Rummenigge.Além disso, o CEO comentou sobre a situação de outros dois atletas. A possível renovação de Alaba, que é cobiçado por clubes como Chelsea e Juventus, e a negociação com Havertz, meia alemão de 21 anos destaque do Bayer Leverkusen.

- Ambos são ótimos, dentro e fora de campo. Agora precisamos tentar encontrar uma solução que seja financeiramente aceitável para nós. Sabe-se que os dois jogadores têm contrato por um ano - disse, e completou.

- Serei muito claro: não podemos contratar o Havertz neste ano. Todo o futebol europeu e o Bayern enfrentam grandes desafios financeiros por não ser possível jogar para torcedores novamente.- finalizou.