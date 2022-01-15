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Rueda volta ao Twitter e abre as portas para retorno de Neymar

Presidente alvinegro estreou na rede social com ousado convite ao jogador do Paris Saint-Germain, que fez live recente relembrando seus tempos de Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 12:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:00

O presidente do Santos, Andres Rueda, voltou ao Twitter, rede social que simula um blog pessoal. A plataforma oferece um espaço de 280 caracteres para você mandar mensagens sobre “O que está acontecendo?” para todos os seus seguidores.Rueda aproveitou para fazer um convite para o Neymar. O atacante fez uma Live nesta sexta-feira e relembrou os tempos em que jogava no Peixe ao conversar com amigos das categorias de base do Alvinegro.“Saudade do Peixe. Saudade do Santos em Cris? Da nossa época…Quando jogava nós três era embaçado, cadê o Gui? A gente está falando da nossa época do Santos. Fala aí, fomos felizes ou não? A gente era embaçado”, lembrou Neymar.
"Volta quando quiser. A Vila Belmiro estará sempre de portas abertas Neymar", respondeu Andres Rueda.
Crédito: PresidenteAndresRuedaabriuportaspararetornodeNeymar(PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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