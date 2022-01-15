Rueda volta ao Twitter e abre as portas para retorno de Neymar

O presidente do Santos, Andres Rueda, voltou ao Twitter, rede social que simula um blog pessoal. A plataforma oferece um espaço de 280 caracteres para você mandar mensagens sobre “O que está acontecendo?” para todos os seus seguidores.Rueda aproveitou para fazer um convite para o Neymar. O atacante fez uma Live nesta sexta-feira e relembrou os tempos em que jogava no Peixe ao conversar com amigos das categorias de base do Alvinegro.“Saudade do Peixe. Saudade do Santos em Cris? Da nossa época…Quando jogava nós três era embaçado, cadê o Gui? A gente está falando da nossa época do Santos. Fala aí, fomos felizes ou não? A gente era embaçado”, lembrou Neymar.