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futebol

Rueda nega acerto e traça perfil do treinador desejado pelo Santos

Presidente do Peixe falou sobre a busca do clube para encontrar um novo treinador para a temporada 2021. Há vários nomes sendo ventilados nos corredores da Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 19:13

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 19:13

Crédito: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians
O torcedor santista continua sem saber quem será o técnico do clube para a próxima temporada. O número 1 na lista é Ariel Holan, atualmente na Universidad Católica, do Chile. Tiago Nunes também foi procurado, mas o presidente Andrés Rueda negou um acordo.“Não é verdade. Não tem nada acertado com o Tiago Nunes. Hoje, em tempos de redes sociais, divulgam muitas mentiras, boatos”, disse o presidente, em entrevista ao site Terceiro Tempo.Se o nome não é certo, o Santos já tem em mente o perfil do treinador que quer para o time. Um técnico barato, que entenda a situação financeira do clube e tenha facilidade de trabalhar com base.“Tudo será conversado para que não ocorram divergências no futuro. O combinado não é caro. Vamos trabalhar com critérios objetivos. Os jogadores que o treinador indicar serão avaliados em todos os sentidos, inclusive no aspecto clínico. E quando eu digo clínico eu quero dizer também que o jogador será avaliado psicologicamente. E, claro, a questão financeira também será analisada. Se a contratação não for factível, se não se adequar à situação financeira do Santos, não será concretizada. O próximo técnico do Santos terá de ser nosso parceiro. Terá de conhecer as características do clube. Ele vai precisar ter facilidade para trabalhar com a nossa base. Este é o perfil do Santos", concluiu.
Nesta reta final da temporada, Cuca segue no comando do Peixe. A decisão de não permanecer foi do próprio treinador, que terá mais quatro jogos no clube. O próximo é já neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, contra o Coritiba.

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