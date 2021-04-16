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Rueda fala em punição interna para Marinho por episódio na Copa Libertadores

Atacante ficou na bronca ao ser substituído contra o San Lorenzo e não cumprimentou o técnico Ariel Holan. Presidente afirmou que jogador será punido internamente...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 21:18
Crédito: Buda Mendes / POOL / AFP
O presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou que o atacante Marinho será punido internamente pela atitude que teve na partida da última terça-feira diante do San Lorenzo, em Brasília, pela terceira fase da Copa Libertadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa ocasião, o treinador ficou na bronca após ser substituído, não cumprimentou o técnico Ariel Holan, foi direto para os vestiários, mas voltou em seguida. O próprio jogador admitiu o erro e pediu desculpas nas redes sociais.
- Tem o lado ruim que ele não foi cordial na sua ação, não é isso que a gente espera do nosso jogador, mas tem o lado bom dele querer jogar. Não justifica. E pediu desculpas ao elenco, abraçou o treinador, ficou claro que ele tinha errado, desculpas foram aceitas, mas vai ter uma punição interna para servir de exemplo e para isso não se repetir - afirmou o presidente, em entrevista à Espn Brasil.Rueda evitou falar se a punição seria financeira ou não. O dirigente afirmou apenas que o assunto foi resolvido internamente e está superado.

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