Rueda fala em punição interna para Marinho por episódio na Copa Libertadores

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa ocasião, o treinador ficou na bronca após ser substituído, não cumprimentou o técnico Ariel Holan, foi direto para os vestiários, mas voltou em seguida. O próprio jogador admitiu o erro e pediu desculpas nas redes sociais.

- Tem o lado ruim que ele não foi cordial na sua ação, não é isso que a gente espera do nosso jogador, mas tem o lado bom dele querer jogar. Não justifica. E pediu desculpas ao elenco, abraçou o treinador, ficou claro que ele tinha errado, desculpas foram aceitas, mas vai ter uma punição interna para servir de exemplo e para isso não se repetir - afirmou o presidente, em entrevista à Espn Brasil.Rueda evitou falar se a punição seria financeira ou não. O dirigente afirmou apenas que o assunto foi resolvido internamente e está superado.