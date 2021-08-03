Rueda detalha venda de Kaio Jorge e justifica: 'Não tínhamos o que fazer'

O presidente Andres Rueda revelou a proposta de renovação ao atacante Kaio Jorge. Após a recusa do atacante ao Santos, o clube não teve outra solução: procurar propostas pelo atacante. O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE havia notificado em primeira mão que o Alvinegro havia desistido mudado de estratégia.- Fiz uma proposta que entendi como irrecusável em janeiro. Propus 20% do passe para ele. Santos tinha 100%. Propus 20% ao jogador, 20% para o empresário e o Santos ficaria com 60%, além de um bom aumento e cláusula para o Santos vender com proposta mínima de 15 milhões de euros. Era o recado: 'Vamos renovar e fica bom para todo mundo". Jogador não aceitou, então obviamente o caminho estava desenhado. Não tínhamos o que fazer a não ser buscar propostas. Conseguimos proposta de um clube europeu interessante para o Santos (Benfica) dentro da nossa realidade de sair de graça em seis meses. Essa proposta foi segurada até o último instante e, quando fomos informados das duas propostas... Uma de nada e outra de 1 milhão de euros, mostramos a nossa proposta e que o jogador ajudasse como falou - disse Rueda ao conselho do clube.

- Tivemos desencontros, precisamos agir firme e até utilizar a renovação automática bilateral assinada anteriormente. A razão do Santos era duvidosa na Fifa, advogados disseram que a chance era zero, outros diziam que era 60 a 40% a chance. Conseguimos as condições depois de árduas negociações, praticamente semelhantes a essa proposta (do Benfica). Valor X de euros, bônus factíveis. O primeiro bônus é a Juventus ir para a Champions League. Ficamos com 5% de mais valia e a prioridade no retorno ao Brasil pela compra ou empréstimo. Podem pensar que não adianta pois pedirá 1 milhão, mas essa prioridade vale. Espero que estejamos em melhor situação e, se não tivermos, isso tem valor caso ele queira ir para outro time. Esse time teria que pagar algo para a gente. Nenhum clube pode vir no Santos e fazer o que bem entender. No fim alcançamos o melhor para todos. Juventus fez excelente aquisição pagando menos e o Santos, dentro de não receber nada, vai ganhar alguma coisa - completou.O time santista vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira será agora em agosto e a segunda em 2022. Além disso, o Peixe vai receber 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) assim que o atacante atingir uma meta de jogos estipulada e ficará com 5% da “mais valia” em uma transferência futura (5% do que a Juventus receber além dos 3 milhões de Euros).