Rony celebra goleada pela Liberta, exalta elenco e responde críticas: ‘Ninguém entra para perder’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em noite inspirada, Rony marcou dois gols na goleada por 5 a 0 do Palmeiras sobre o Independiente Del Valle, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores, que garantiu a liderança isolada da chave, com seis pontos. O camisa 11 celebrou a grande partida e parabenizou o esforço coletivo de toda a equipe.

– Estou muito feliz! Agradecer a Deus pelo que está fazendo na minha vida e na dos meus companheiros. Estão todos de parabéns. Nossa equipe estava concentrada para fazer um grande jogo. Parabéns pela entrega e determinação. Fruto do nosso trabalho – disse o jogador.>> ATUAÇÕES: Rony e Patrick comandam show do Palmeiras na Libertadores

Questionado sobre as críticas que o time vem sofrendo no início desta temporada após perder os títulos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, Rony não fugiu da pergunta, mas fez questão de exaltar o grupo alviverde e reiterou que o clube vai entrar para brigar por títulos, como aconteceu no ano passado:

– Futebol é assim. Quando o resultado não vem, a desconfiança vem. Mas sabemos do nosso caráter e da nossa qualidade. A equipe não entra pra perder. Vamos lutar em todas as competições. Estaremos firmes e fortes pra lutar. Focar para dar o melhor nos jogos – endossou o atacante.Por fim, o camisa 11 voltou a pedir tranquilidade para a torcida por estar mal na tabela do Paulistão e quer que os torcedores lembrem que esse mesmo elenco foi o que conquistou a Tríplice Coroa – fato inédito no clube (Libertadores, estadual e Copa do Brasil).

– O Palmeiras tem elenco qualificado pra disputar todas as competições como foi em 2020. Foram muitos jogos e fomos privilegiados com três títulos. Algo inédito no clube. A equipe sabe o que quer e todos sabem o que é melhor. Fomos poupados, mas vamos lutar até o fim (no estadual).