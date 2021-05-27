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Roni celebra chegada de Sylvinho ao Corinthians e comenta goleada na Sul-Americana: 'Traz confiança'

Volante foi titular na vitória do Timão por 4 a 0 sobre o River Plate-PAR, na última quarta-feira, na Neo Química Arena e já colocou o foco na disputa do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:46
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última quarta-feira, o Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana com uma goleada sobre o River Plate-PAR, por 4 a 0, na Neo Química Arena, que contou com a presença do novo técnico do time, Sylvinho. Agora, com a confiança abastecida e novas ideias, o clube foca na disputa do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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E quem foi titular diante da equipe paraguaia foi o volante Roni, que teve mais uma atuação consistente no meio-campo e quase marcou um gol no segundo tempo. Para ele, essa goleada trouxe confiança para o restante da temporada.
- Vitória importante pra trazer confiança para todos nós. Sabíamos que essa partida seria importante e que deveríamos fazer o nosso papel dentro de casa, então estão todos de parabéns pelo grande resultado, vamos seguir trabalhando para evoluir - comentou o meio-campista.Embora ainda não tenha ficado na beira do campo, o novo técnico Sylvinho deu o último treino antes do duelo com o River, além de ter ido ao vestiário para conversar com os atletas. Somente por esses primeiros contatos, Roni já celebrou a chegada do comandante, com quem espera grandes resultados.
- O Sylvinho é um cara muito inteligente e será um prazer trabalhar e aprender com a experiência que ele tem. Ele conversou com a gente e esperamos fazer um grande trabalho no restante da temporada.
Depois de encerrada a participação na Sul-Americana, agora o Corinthians volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana. O Timão recebe o Atlético-GO, às 18h15, na Neo Química Arena na estreia de Sylvinho. Para Roni, o momento é de descansar e já pensar no Dragão para poder iniciar o Brasileirão-2021 com o pé direito.
- Domingo já temos um jogo muito importante e queremos começar o campeonato brasileiro com o pé direito. Agora é descansar após essa vitória importante e já pensar no Atlético-GO - concluiu.

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