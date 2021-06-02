futebol

Ronald Koeman permanece como técnico do Barcelona

Segundo rádio da Catalunha, treinador holandês irá comandar a equipe blaugrana por mais uma temporada até o final de seu contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 10:40

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:40

Crédito: Koeman permanece no Barcelona por mais um ano (Josep LAGO / AFP
O técnico Ronald Koeman será o técnico do Barcelona na próxima temporada, segundo o programa "Qu'e T'hi Jugues". Joan Laporta, presidente do clube catalão, não encontrou substitutos no mercado e deve formalizar a permanência do holandês até sexta-feira.Com isso, o treinador segue no comando da equipe culé até 2022, quando encerra seu contrato. No entanto, não há infomações se o mandatário blaugrana irá optar por estender o vínculo com o campeão da última Copa do Rei por mais um ano.
De acordo com a rádio, Laporta obrigará que Koeman escale a equipe em um sistema 4-3-3 e que seja mais ofensivo do que na última campanha. Enquanto isso, a equipe se reforça e já confirmou as chegadas de Sergio Aguero, Eric Garcia e Emerson.
No final da temporada, o comandante holandês já havia se queixado de que havia poucas opções no plantel e que não tinha muito o que fazer. Desta vez, o holandês terá uma nova oportunidade, com novos atletas, para buscar um futebol mais regular e em busca de novos títulos.

