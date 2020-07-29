Roma sai atrás no placar, vira, e vence o Torino fora de casa

Crédito: Divulgação / Roma / Site oficial

A Roma venceu mais uma pelo Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, o time da capital venceu o Torino, em Turim, por 3 a 2, e se manteve em quinto lugar. Dzeko, Smalling e Diawara marcaram para a Giallorossi. Berenguer e Stephane Singo balançaram as redes para o time da casa.

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O time da casa saiu na frente do placar ainda na primeira metade da etapa inicial, com Berenguer, em rápido contra-ataque, mas viu o time de Paulo Fonseca virar antes do intervalo. Dzeko, em bela troca de passes, e Smalling, após cobrança de escanteio fizeram os gols.

Na etapa final, a Roma ampliou com Diawara em cobrança de pênalti sofrido pelo bósnio Dzeko. O Torino até tentou reagir, mas não foi o suficiente. Aos 20 minutos, Stephane Singo fez jogada individual pela direita e bateu forte. O goleiro Pau López chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender.

Com o resultado, a Roma chegou aos 67 pontos e não perderá mais a quinta posição no Campeonato Italiano. O Torino permanece com 39 pontos, em 16º lugar. Na última rodada do torneio, a Roma encara a Juventus, fora de casa, e o Torino joga contra Bologna.