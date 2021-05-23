Rogério Ceni indica quando Thiago Maia voltará a jogar pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca após bater o Fluminense com um 4 a 2 no placar agregado. E, logo após a comemoração do título no gramado do Maracanã, que viu o clube levar o Estadual pela 37ª vez em sua história, Rogério Ceni indicou quando Thiago Maia retornará aos gramados. Ceni respondeu sobre Thiago Maia quando questionado a respeito do Gerson, que está perto de deixar o Fla e acertar com o Olympique de Marseille, da França. Segundo o técnico, julho é o mês aguardado para o retorno.

- Não sei qual desfecho da situação do Gerson. Converso com o Marcos (Braz, vice-presidente de futebol), com o Bruno (Spindel, diretor executivo de futebol) todos os dias.

- Eu acho que o Flamengo não vai se desfazer de tantos jogadores ao mesmo tempo. Mas, se acontecer a saída de um jogador... Thiago Maia deve estar voltando em julho, uma pena não tê-lo em junho, tomara que volte bem de uma situação complicada. Estamos tentando no mercado - emendou o treinador, que ainda externou que o Fla mira o mercado nacional para contratar um meio-campista, na noite passada.

No fim de novembro, Thiago Maia sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e, em dezembro, foi operado. Em fevereiro, o camisa 33 voltou a trabalhar com bola. Desde então, tem evoluído e feito atividades leves no gramado, acompanhado de perto por fisioterapeutas do clube.

- Estou me sentindo bem, mental e fisicamente. Agradeço à Nação também que tem ido ao meu Instagram me dar apoio e incentivo. A volta está próxima! - comentou Thiago Maia à "FlaTV", pouco antes de a bola rolar no último sábado.

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