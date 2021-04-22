Rodriguinho lamenta a falta de efetividade do Bahia

‘No primeiro tempo, quando tivemos chances de fazer os gols... Isso nos custou caro no segundo tempo. A equipe adversária conseguiu empatar. Temos que enaltecer a entrega da equipe, tanto taticamente quanto fisicamente. Foi um jogo bem difícil. O adversário tem muita qualidade. Um ponto daqui não foi ruim. Vendo que essa equipe vai dar muito trabalho para os adversários. Então a gente tem que enaltecer o que a equipe foi capaz de fazer nesta noite’, afirmou.