Rodriguinho lamenta a falta de efetividade do Bahia

O Bahia deixa o Uruguai com um gosto amargo. Após jogar bem na etapa inicial e abrir o placar, o Tricolor sofreu o empate do Montevideo City na estreia da Sul-Americana.
Autor do único gol Tricolor, o meia Rodriguinho comentou sobre a falta de efetividade para matar o duelo.
‘No primeiro tempo, quando tivemos chances de fazer os gols... Isso nos custou caro no segundo tempo. A equipe adversária conseguiu empatar. Temos que enaltecer a entrega da equipe, tanto taticamente quanto fisicamente. Foi um jogo bem difícil. O adversário tem muita qualidade. Um ponto daqui não foi ruim. Vendo que essa equipe vai dar muito trabalho para os adversários. Então a gente tem que enaltecer o que a equipe foi capaz de fazer nesta noite’, afirmou.
Agora, o Bahia esquece a Sul-Americana e foca na Copa do Nordeste. No sábado, o adversário é o Fortaleza, na Arena Castelão.