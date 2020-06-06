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Rodriguinho explica por que não foi para o Flamengo: 'No apagar das luzes, levaram o Arrascaeta'

Hoje no Bahia, meio-campista quase foi parar no Rubro-Negro depois de deixar o Egito...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 20:50

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 20:50

Crédito: Rodriguinho, atualmente, está no Bahia; Arrasceta segue em alta no Fla (Fotos: Divulgação; Alexandre Vidal/CRF
Por pouco, Rodriguinho não tornou-se reforço do Flamengo em 2019. Isso porque, antes de acertar o seu retorno para o Brasil, mais precisamente a sua contratação no Cruzeiro, no ano passado, o meio-campista só não assinou com o Rubro-Negro por conta de Arrascaeta. O próprio Rodriguinho quem revelou.
Em entrevista à "ESPN Brasil", Rodriguinho afirmou que, à época das conversas finais, o Fla optou por Arrascaeta, que estava no Cruzeiro, "no apagar das luzes".
- Seriam três clubes que teriam a possibilidade de me tirar do Egito. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo a gente chegou perto de um acerto, no apagar das luzes não deu certo, e eles levaram o Arrascaeta.
Rodriguinho estava no Pyramids, do Egito, antes de assinar com o Cruzeiro, que o recrutou justamente após a saída de Arrascaeta. Para ter o uruguaio, aliás, o Flamengo embolsou cerca de R$ 90 milhões.
Arrascaeta é, hoje, uma das estrelas de um Flamengo a empilhar taças sob o comando de Jorge Jesus. Rodriguinho, por sua vez, busca a sua melhor versão, como a apresentada nos tempos de Corinthians. Hoje, após uma passagem apagada pelo Cruzeiro, defende o Bahia. E MAIS:Solução financeira? Saiba quanto os títulos podem render ao Fla em 2020Jorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no Flamengo'Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um ano E MAIS:

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