Rodriguinho explica por que não foi para o Flamengo: 'No apagar das luzes, levaram o Arrascaeta'

Crédito: Rodriguinho, atualmente, está no Bahia; Arrasceta segue em alta no Fla (Fotos: Divulgação; Alexandre Vidal/CRF

Por pouco, Rodriguinho não tornou-se reforço do Flamengo em 2019. Isso porque, antes de acertar o seu retorno para o Brasil, mais precisamente a sua contratação no Cruzeiro, no ano passado, o meio-campista só não assinou com o Rubro-Negro por conta de Arrascaeta. O próprio Rodriguinho quem revelou.

Em entrevista à "ESPN Brasil", Rodriguinho afirmou que, à época das conversas finais, o Fla optou por Arrascaeta, que estava no Cruzeiro, "no apagar das luzes".

- Seriam três clubes que teriam a possibilidade de me tirar do Egito. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo a gente chegou perto de um acerto, no apagar das luzes não deu certo, e eles levaram o Arrascaeta.

Rodriguinho estava no Pyramids, do Egito, antes de assinar com o Cruzeiro, que o recrutou justamente após a saída de Arrascaeta. Para ter o uruguaio, aliás, o Flamengo embolsou cerca de R$ 90 milhões.