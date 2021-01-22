futebol

Rodrigo Caio tem lesão constatada e vira desfalque no Flamengo

Zagueiro iniciou tratamento integral após lesão muscular no adutor da coxa direita...
LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:03

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:03

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
O Flamengo irá a campo para treinar no CT do Brasiliense às 16h, mas, minutos antes, o clube atualizou a situação de Rodrigo Caio, que deixou o jogo contra o Palmeiras, na última noite, com dores musculares. Via assessoria, o Rubro-Negro relatou o seguinte, após exame:- Na manhã desta sexta-feira (22.01), o atleta Rodrigo Caio realizou exame, que constatou lesão no adutor da coxa direita. Iniciou tratamento integral - informou o Flamengo, que, como de praxe, não divulga prazos de recuperação.
Portanto, Rodrigo Caio vira baixa e não enfrentará o Athletico-PR, neste domingo, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Palmeiras, Gustavo Henrique entrou na vaga do camisa 3 e formou a dupla de zaga com Willian Arão, que iniciou o jogo na função defensiva.
Com eles, o Flamengo, aliás, chegou a um feito inédito neste Brasileiro: ficou sem sofrer gol em dois jogos consecutivos, nas vitórias contra Goiás e Palmeiras, pela primeira vez na competição.
Para encarar o Furacão, pode ser que Willian Arão inicie com Gustavo Henrique na zaga, o que seria uma dupla inédita para começar um jogo e a oitava diferente do grupo principal do Flamengo na temporada.
Independente de quem jogar, o Flamengo, que também não terá Renê e Bruno Henrique (suspensos), poderá ficar a um ponto da liderança neste fim de semana. Agora com 55 pontos, na terceira colocação e a quatro do Internacional, o líder, o clube carioca enfrenta o Athletico às 16h de domingo, na Arena da Baixada, no terceiro de cinco jogos consecutivos fora do Rio.

