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futebol

Rodrigo Caetano pode ser substituído no Inter por ex-jogador Pedrinho

O hoje comentarista dos canais 'SporTV' entraria na vaga que deve ser desocupada por Rodrigo no iminente encerramento de seu contrato junto ao Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 20:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 20:49

Crédito: Divulgação/Internacional
A posição de gerente de futebol no Internacional pode ser alterada no Inter com a provável saída de Rodrigo Caetano em posto onde um ex-jogador e comentarista esportivo seria o escolhido para a função.
A informação do repórter da 'Rádio Guaíba', Cristiano Silva, é de que Pedrinho, ex-jogador de equipes como Vasco e Palmeiras e hoje comentarista no canal 'SporTV', seria nome considerado pela Chapa 5 que pertence ao atual vice-presidente do clube, Alexandre Barcellos. Porém, ao invés da gerencia de futebol, ele chegaria com o patamar mais elevado de diretor-executivo, acumulando a gerência.
Tamanha seria a predileção pelo nome citado que reuniões através de videoconferência já teriam sido feitas entre as partes onde, depois do agrado com as análises feitas nas partidas, a impressão que ficou nas reuniões também foi bastante positiva.
Com isso, resta saber se a outra parte da perspectiva se concretizará que é, justamente, a eleição de Barcellos como o novo presidente do Inter em eleições que estão marcadas para o próximo dia 15 de dezembro.
O adversário de Alexandre será José Aquino, candidato que tem alguns nomes em mente bastante conhecidos do torcedor para fazer parte da gestão como Clemer e Tinga além da ideia fixa em contratar um treinador estrangeiro. Os nomes dentro dessa filosofia que mais agradariam a Aquino seriam o de Diego Aguirre (o Peñarol também estaria 'no páreo), Gabriel Heinze (sem clube desde que saiu do Vélez Sarsfield-ARG, mas perto de se acertar com o Atlanta United, dos EUA) e Miguel Ángel Ramírez, treinador do Independiente del Valle-EQU.

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