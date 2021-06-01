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futebol

Rodinei aparece no BID e está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo

Lateral-direito, que estava emprestado ao Internacional, se reapresenta no Ninho do Urubu nesta quarta-feira (2)...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 11:30
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
O Flamengo já sabe que pode contar com Rodinei a partir da próxima partida. Nesta terça-feira, o lateral-direito teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, assim, está regularizado para fazer a sua reestreia pelo clube. Rodinei retorna de empréstimo junto ao Internacional, que optou por não exercer a opção de compra, e é esperado para reiniciar os treinos no Ninho do Urubu a partir desta quarta-feira (2). O lateral-direito se tornou uma peça importante para o Colorado ao longo de sua passagem. Nesta temporada, inclusive, chegou a ser o líder de assistências no futebol brasileiro, com sete.
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Além de Rodinei, outro campeão da Libertadores em 2019 retornará ao Flamengo nos próximos dias. Trata-se do volante Piris da Motta, que estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia na última temporada. O paraguaio, contudo, estará a serviço da seleção nas Eliminatórias da Copa-2022.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Em tempo: o contrato de Rodinei com o Fla tem validade até o fim de 2022.

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