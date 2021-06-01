Rodinei aparece no BID e está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo

O Flamengo já sabe que pode contar com Rodinei a partir da próxima partida. Nesta terça-feira, o lateral-direito teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, assim, está regularizado para fazer a sua reestreia pelo clube. Rodinei retorna de empréstimo junto ao Internacional, que optou por não exercer a opção de compra, e é esperado para reiniciar os treinos no Ninho do Urubu a partir desta quarta-feira (2). O lateral-direito se tornou uma peça importante para o Colorado ao longo de sua passagem. Nesta temporada, inclusive, chegou a ser o líder de assistências no futebol brasileiro, com sete.