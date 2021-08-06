Rodallega é inscrito no BID e pode estrear pelo Bahia

Em momento delicado na temporada e com a necessidade de melhorar o rendimento dentro de campo, o Bahia mede forças contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.
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Para o jogo fora de casa, o técnico Dado Cavalcanti ganhou um reforço no ataque. Trata-se de Rodallega, que foi regularizado no BID da CBF e pode atuar.
A esperança é que com a presença do colombiano, o Esquadrão de Aço possa voltar a marcar gols com mais frequência e suba na classificação.
Nos últimos seis jogos da temporada, o Bahia passou em branco em cinco duelos. Desempenho que preocupa elenco e torcida.