Rodallega é inscrito no BID e pode estrear pelo Bahia

Crédito: Rodallega pode fazer o primeiro jogo pelo Bahia (Felipe Oliveira/Bahia

Em momento delicado na temporada e com a necessidade de melhorar o rendimento dentro de campo, o Bahia mede forças contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

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Para o jogo fora de casa, o técnico Dado Cavalcanti ganhou um reforço no ataque. Trata-se de Rodallega, que foi regularizado no BID da CBF e pode atuar.

A esperança é que com a presença do colombiano, o Esquadrão de Aço possa voltar a marcar gols com mais frequência e suba na classificação.